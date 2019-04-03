Команда Зеленского обнародовала список требований к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала ряд требований к действующему главе государства Петру Порошенко.

Их она обнародовала на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст заявления.

Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него. Поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

Владимир Зеленский "112 Украина"

- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности;

- реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины;

- ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Позднее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на требования команды Зеленского к Порошенко. Она напомнила политическим оппонентам, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Кроме того, Геращенко упрекнула нынешних сторонников Зеленского в том, что они сами не голосовали за законопроекты, которых сейчас требуют от президента.

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