Команда Зеленского обнародовала список требований к Порошенко

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала ряд требований к действующему главе государства Петру Порошенко.
Их она обнародовала на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст заявления.
Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него. Поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:
Владимир Зеленский
"112 Украина"
- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;
- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;
- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;
- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;
- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;
- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности;
- реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины;
- ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;
- опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.
Позднее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на требования команды Зеленского к Порошенко. Она напомнила политическим оппонентам, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Кроме того, Геращенко упрекнула нынешних сторонников Зеленского в том, что они сами не голосовали за законопроекты, которых сейчас требуют от президента.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине 31 марта состоялся первый тур выборов президента Украины.
Лидеры гонки определились еще на этапе экзит-полов. Так, по итогам Национального экзит-пола, Зеленский получил 30,6% голосов, а Порошенко — 17,8%.
Таким образом, во второй тур выборов, который состоится 21 апреля, прошли Зеленский и Порошенко.
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