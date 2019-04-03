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Команда Зеленского обнародовала список требований к Порошенко

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Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовала ряд требований к действующему главе государства Петру Порошенко.

Их она обнародовала на своей странице в Facebook. Ниже приводим полный текст заявления.

Мы внимательно ознакомились с заявлением президента Украины Петра Порошенко о том, что он услышал молодежь, которая проголосовала против него. Поэтому требуем, чтобы до завершения срока своего пребывания на посту президента Украины он через контролируемое им парламентское большинство, а также руководителей правоохранительных органов:

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"112 Украина"

- обеспечил принятие закона об отмене декларирования доходов и расходов для общественных активистов;

- перезапустил работу НАПК путем формирования нового состава этого органа с участием международных экспертов и введения внешнего аудита его деятельности;

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- обеспечил принятие избирательного закона для внедрения пропорциональной системы с открытыми списками на следующих парламентских выборах;

- выдал акты о назначении судей и обеспечил принятие мер, которые помогут разблокировать начало работы Высшего антикоррупционного суда;

- отозвал свой законопроект о криминализации незаконного обогащения и поручил коалиции поддержать проект закона, разработанный при участии международных экспертов;

- лишил Службу безопасности Украины, Национальную полицию и другие правоохранительные органы полномочий в сфере борьбы с экономической преступностью, а также прекратил их давление на субъектов предпринимательской деятельности;

- реализовал предусмотренные законом полномочия и уволил Сергея Семочко с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины;

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- ликвидировал схему "Роттердам плюс" и начал внешний независимый аудит деятельности Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг;

- опубликовал перечень своих офшорных компаний, банков, в которых эти компании имеют счета, а также финансовую отчетность этих компаний за последние пять лет.

Позднее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко отреагировала на требования команды Зеленского к Порошенко. Она напомнила политическим оппонентам, что менять законодательство может парламент, а не глава государства. Кроме того, Геращенко упрекнула нынешних сторонников Зеленского в том, что они сами не голосовали за законопроекты, которых сейчас требуют от президента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
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А чиво это активистам не надо декларировать доходы? Во власть как раз "активисты" и идут, чтобы активно красть.
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2
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nic nic_
nic nic_
Год назад предложение было бы разумным и не выглядело бы издевкой.Но Зе выполнил свой гражданский долг и может наконец-то заняться 95 кварталом.А команда Пороха после инаугурации займется и этим в частности
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
У нас тоже есть требования к кандидату предоставить информацию о том, кто из команды Зе и их детей и где проходили службу в армии???
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7
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Николаенко Евгений
Николаенко Евгений
Гавриш Лариса, Давай лучше про сыновей нынешних поговорим. Сын Пашинского деребинит армию. Сын Авакяна дерибанит полицию. Сын Дона Педро дерибанит все. Сын Луцика покупает папику путевки на Сейшелы. Может хватит???
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