Команда Зеленского не рвет договоры с РФ? В МИД дали ответ

Процесс аннулирования договоров, заключенных между Украиной и Россией в рамках СНГ, не прекращался.

Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос OBOZREVATEL. "Продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы по РФ и СНГ вызвана несколькими объективными факторами", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", – подчеркнули в МИД.

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Тот факт, что этот процесс осуществляется достаточно долго, в пресс-службе пояснили рядом объективных факторов, в частности, "необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

В то же время в МИД заверили: "После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы по РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжено".

Напомним, издание "Коммерсант" обратило внимание на тот факт, что после смены власти в стране фактически приостановлен процесс денонсации договоров с Российской Федерацией и с СНГ. Так, по состоянию на ноябрь 2018 года, как сообщил тогдашний глава МИД Павел Климкин, было денонсировано 48 документов из порядка 400.

Как писал OBOZREVATEL, 21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.

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