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12 сентября • обновлено в 16:27
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Команда Зеленского не рвет договоры с РФ? В МИД дали ответ

2.8т Читать материал на украинском

Процесс аннулирования договоров, заключенных между Украиной и Россией в рамках СНГ, не прекращался.

Об этом говорится в официальном ответе пресс-службы Министерства иностранных дел Украины на информационный запрос OBOZREVATEL. "Продолжительность процесса пересмотра договорно-правовой базы по РФ и СНГ вызвана несколькими объективными факторами", – отметили во внешнеполитическом ведомстве.

"Работа по глубокой инвентаризации и приведению договорно-правовой базы по РФ и СНГ в соответствие с современными национальными интересами Украины не прекращалась", – подчеркнули в МИД.

Команда президента Украины Владимира Зеленского

Команда президента Украины Владимира Зеленского

Официальный сайт президента Украины

Тот факт, что этот процесс осуществляется достаточно долго, в пресс-службе пояснили рядом объективных факторов, в частности, "необходимостью соблюдения всех процедур, предусмотренных этими соглашениями для их прекращения, и процессом формирования органов государственной власти после президентских и парламентских выборов в Украине".

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В то же время в МИД заверили: "После завершения процесса формирования нового руководства всех причастных государственных учреждений, инвентаризация договорно-правовой базы по РФ и СНГ и прекращение действия тех соглашений, которые больше не отвечают интересам Украины, будет продолжено".

Напомним, издание "Коммерсант" обратило внимание на тот факт, что после смены власти в стране фактически приостановлен процесс денонсации договоров с Российской Федерацией и с СНГ. Так, по состоянию на ноябрь 2018 года, как сообщил тогдашний глава МИД Павел Климкин, было денонсировано 48 документов из порядка 400.

Как писал OBOZREVATEL, 21 сентября 2018 года Украина официально уведомила Россию о расторжении Договора о дружбе.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Тег
Новости России
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Сколько лапши от пети лохам на уши петя повесил. Шо за пять лет, только 48 из 400? Петяботы - да вы ЛОШАРЫ.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Бедные украинцы...вы то вверх..то вниз...то вправо то ...влево...Какое глупое государство...одни идиоты
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