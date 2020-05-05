В Офисе президента Украины обсудили создание "регионального кадрового резерва" для центральных органов власти.

Как сказано в сообщении пресс-службы главы государства, глава ОП Андрей Ермак предложил руководителям областей ввести должности заместителей по работе с талантливой молодежью, чтобы они могли заняться "формированием списка амбициозных молодых и талантливых людей из областей для работы на государство".

Ермак заявил, что в Украине так сложилось, что молодежи, которая живет в столице, легче попасть в центральные органы власти. Он отметил, что много молодых талантов остается на периферии.

"Сегодня есть несколько позиций даже в правительстве, которые до сих пор остаются вакантными. Найти профессионального человека с высокими моральными ценностями, который готов посвятить себя работе на государство, не так просто", – сказал Ермак.

Андрей Ермак Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, согласно свежим соцопросам, если бы выборы президента стартовали в ближайшие дни, то за Владимира Зеленского проголосовали бы более 45% украинцев. Его партию "Слуга народа" поддержали бы более 41% избирателей.

В начале апреля положительно к Зеленскому относились 44% респондентов. При этом немного выросло количество недовольных президентом украинцев: 25% в апреле против 21% в марте.