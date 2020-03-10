Команда Светличной нарушила закон, не допустив журналистов на встречу с избирателями – Пташник

Препятствования профессиональной деятельности журналистов и запрет людям снимать видео во время встречи с кандидатом в народные депутаты – противозаконны.

Об этом заявила кандидат в народные депутаты от "Европейской солидарности" по 179 избирательному округу Виктория Пташник в эфире телеканала "Прямой".

"Я как юрист и адвокат совершенно четко понимаю, что такое препятствование журналистской деятельности. Это, кстати, преступление и за него предусмотрена уголовная ответственность. События с журналистами телеканала" Прямой "можно квалифицировать по статье Уголовного кодекса. И мне очень хотелось, чтобы полиция разобралась, потому что когда кандидат в народные депутаты проводит свою агитацию, то эту агитацию не может что журналистам можно снимать, любой может туда прийти: снимать, фотографировать, задавать вопросы. Именно в этом и заключается открытость избирательного процесса ", – подчеркнула она.

Виктория Пташник AntiKorruptciya.info

Также Пташник сообщила, что такая ситуация произошла не только с журналистами телеканала "Прямой".

"Мне также сбросили видео, где другая девушка, которая сидела в этом зале, пыталась снимать на встречу на видео, но госпожа Светличная достаточно жестко отреагировала на это ... Это видео можно увидеть на моей странице в Фейсбук, я его разместила", – сказала Пташник.

Политик отметила, что процесс демократии в том и состоит, что на встрече с любыми кандидатами в народные депутаты может попасть любой и задавать любые вопросы.

"А когда другая кандидатка, я говорю о госпоже Светличной, позволяет себе призывать собравшихся в зале проголосовать за то, чтобы выдворить человека из зала – мне кажется, что мы оказались в каком-то средневековье. И поэтому у меня возникает огромный вопрос: а в случае попадания в парламент как дальше она будет себя вести с журналистами?" – заметила политик.

Также Пташник подчеркнула: "За такие действия госпожи Светличной и ее команды против журналистов телеканала "Прямой", я считаю, должна быть уголовно-правовая ответственность".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат Ирина Фриз, комментируя этот инцидент, заявила, что препятствование деятельности журналистов и проведение предвыборной агитации с использованием админресурса – это уголовные преступления, подпадающие под действие Уголовного кодекса.

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