Команда Порошенко получила безвиз, а Зеленский устроил "безвыезд" — Геращенко

Политика 14:22, 10.05.2020

Пятый Президент Петр Порошенко получил для Украины безвиз, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе. А Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19 ограничивает право на свободное передвижение для украинцев.

Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook.

"Мы горды, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта с безвизового соглашения – о привязке открытия границ до окончания войны на Донбассе ", – подчеркнула она.

Геращенко пишет, что вместо этого у Зеленского усиливают контроль за украицами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни к чему. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология – взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", – сообщила Ирина Геращенко.

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