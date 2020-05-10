Главная Новости
10 мая • обновлено в 14:33
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Команда Порошенко получила безвиз, а Зеленский устроил "безвыезд" — Геращенко

991
Читать материал на украинском

Пятый Президент Петр Порошенко получил для Украины безвиз, несмотря на вооруженную агрессию России на Донбассе. А Зеленский, прикрываясь пандемией COVID-19 ограничивает право на свободное передвижение для украинцев.

Об этом пишет сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в сети Facebook.

"Мы горды, что завоевали безвиз. Я тогда выиграла множество пари, даже некоторые близкие друзья не верили, что ЕС предоставит Украине безвиз в шенгенской зоне в период агрессии на Донбассе. В Риге, на саммите Восточного партнерства Порошенко сделал невероятное и добился изъятия политического пункта с безвизового соглашения – о привязке открытия границ до окончания войны на Донбассе ", – подчеркнула она.

Геращенко пишет, что вместо этого у Зеленского усиливают контроль за украицами и выстраивают авторитарное государство, ограничивая права и свободы.

"Зеленский и Ко строят безвыезд, новую стену и занавес. И карантин здесь ни к чему. Под предлогом борьбы с COVID эти ребята уничтожают демократию и гражданские свободы. Это их идеология – взять под контроль все: ваше общение, ваши передвижения по миру, вашу жизнь, все. Так строятся тоталитарные государства. Мы готовим соответствующие запросы в правительство и требуем немедленных разъяснений от МИД: что вообще происходит", – сообщила Ирина Геращенко.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Безвизовый режим с ЕС" на OBOZREVATEL.

Тема
Безвизовый режим с ЕС
Персоны
Ирина Геращенко Петр Порошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
9
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги