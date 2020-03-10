Вже звичний "реформатор" та "борець з корупцією" Олександра Устинова (Нардеп від фракції "Голос") чомусь раптом дуже занепокоїлася питаннями освіти та науки.

Поки країна вдруге отримує шанс на зміни через перезавантаження уряду, представники політичної меншості намагаються спотворити кроки влади через підміну суті та маніпуляцію інформацією. Саме такі звичні для себе методи використовує 5й номер партії "Голос" Олександра Устинова, яка написала блог на ресурсі "Української Правди" про свою колегу, народного депутата від фракції більшості Юлію Гришину.

І розпочала Устинова з тези компетенції. Мовляв "єдине, як Гришину можна прив'язати до освіти - це робота викладачем в університеті". Така заява свідчить, що Устинова намагається нівелювати досягнення Гришиної в освітньому питанні задля створення їй негативного іміджу. У відкритому доступі зазначено, що вона все життя працює в сфері освіти, розпочавши шлях з асистента кафедри та закінчуючи проректором, пропрацювавши на посадах завідувачки кафедри, декана та проректора. Є доктором юридичних наук, професором, членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту кандидатських та докторських дисертацій. Тобто Устинова навмисно намагається показати суспільству неправдиву інформацію про свою колегу з парламенту.

Пані Устинова вказує, що колишній викладач Київського Національного Університету ім. Т.Шевченко не змогла скласти тест зі знання законодавства, коли подавалась на конкурс до Верховного суду. Втім дивно чути такі звинувачення від особи, яка постійно тікає від журналістів, при цьому погрожуючи їм не існуючими законами, та не розуміючи навіть елементарних норм конституції. Саме так Устинова сварилась з журналістом Всеволодом Філімоненко, коли він розпочав її запитувати про купівлю квартири в елітній новобудові на Осокорках, з орієнтовною вартістю понад 130 тис доларів, та перешкоджала роботі журналіста в аеропорті, коли він запитав її звідки в Устинової кошти на дорогі курорти, які вона за інформацією журналістів регулярно відвідує. На той момент Устинова була працівником неприбуткової організації "Центр боротьби с корупцією", а саме правою рукою відомого "антикорупціонера" Шабуніна. Лайка, погрози, фізичне намагання розбити техніку, – саме така реакція була на прості запитання журналістів . До речі, інформація про "не складений іспит" не є правдивою, і кожен бажаючий з легкістю це самостійно відшукає в мережі.

В своєму блозі представниця найменшої фракції в парламенті цього не згадує, але згадує про звільнення чоловіка Гришиної за хабарництво як недобросовісного. Зазначається сума у розмірі 20 тис у.е. Про те, що справа закрита, писали "НАШІ ГРОШІ" і в матеріалі чітко зазначено, що зазначені гроші належали начальнику першого управління Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. До чого тут чоловік Гришиної, не зрозуміло. Авторка брудної маніпуляції пояснює, що "справу замяли". Проте забула вказати, що чоловік Гришиної вже за 3 місяці після перевірки був призначений на вищестоячу посаду, отримав позачерговий класний чин та нагороджений нагрудним знаком "Почесний працівник прокуратури". Навряд чи пересічного корупціонера ГПУ підвищували в статусі, якби не було доведено його невинуватість.

Варто відзначити, що в блозі Устинова згадує про наявність бані в маєтку Гришиної під Києвом. І навіть зазначений метраж (90 кв.м.) Але поки Устинова незрозуміло якою рулеткою міряла баню, вона чомусь не побачила присутності в будівлі тільки даху та стін. І в такому недобудованому стані об’єкт вже багато років. І взагалі наявність бані на думку антикорупціонерки повинно викликати обурення в суспільстві? У багатьох людей є баня. Добудована, в експлуатації. Це не показник якогось статусу, або корумпованості особи. Втім ще у 2017 році прес-секретар Держдепартаменту США Адам Ерели оприлюднив статтю "Корумпована Україна – епіцентр зіткнення заходу та сходу, США та РФ". В публікації дуже пильну увагу приділяють діяльності не прибуткових, антикорупційних установ, в яких активно "працювала" фігурантка.

До речі дивна тиша від пані Устинової щодо лідера своєї фракції, який за інформацією наявною в мережі оптимізував сплату податків через компанії-нерезиденти.

Суспільство стомилось від постійної брехні, маніпуляції даними, підміни понять, які мали місце за останні 5 років. Це народ України підтвердив результатом виборів на чергових президентських, та позачергових парламентських виборах. Але ще досі існує група впливу, яка сама по вуха в брехні, та й досі намагається нав’язувати негативний імідж своїм опонентам.

Юлія Гришина, яка на думку Устинової є одним з ключових кандидатів на посаду Міністра Освіти, все життя пропрацювала в освітній сфері. Розпочинала свій шлях з асистента кафедри та зросла до проректора. Має чітке уявлення функціонування галузі освіти. Це дійсно профільний спеціаліст, який усвідомлює, як якісно реформувати освіту в Україні. І дуже шкода, що такі "вічні" активісти намагаються їй завадити.

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