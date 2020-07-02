Команда Байдена обогнала Трампа по сборам средств на предвыборную кампанию

Во втором квартале 2020 года Джо Байден обогнал действующего президента США Дональда Трампа в сборах средств на предвыборную кампанию.

Как сообщает DailyMail, кампания кандидата от Демократической партии собрала 282,1 млн долларов, против 266 млн долларов у Трампа.

В команде Байдена считают, что эти результаты показывают отличные возможности на победу в выборах. Также они отметили, что 68% пожертвований сделали люди, которые раньше не участвовали в предвыборной кампании.

Издание отмечает, что согласно данным опросов, рейтинг Байдена на 9,4% выше, чем у Трампа. Недовольство нынешним президентом у американцев вызывают его действия во время пандемии COVID-19 и реакция на протесты из-за убийства Джорджа Флойда.

Как писал OBOZREVATEL, бывший мэр Нью-Йорка Майк Блумберг заявил, что выделит примерно 250 миллионов долларов в поддержку кандидатуры демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.