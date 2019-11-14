Днями на сайті американського видання New York Times з’явилося інтерв’ю одного із найбільш впливових олігархів цієї країни Ігоря Коломойського. Людини, яка напряму впливає на події, що відбуваються в Україні передусім через те, що велика частина афілійованих до нього осіб, до яких входить і український президент Володимир Зеленський і вся партія "Слуга народу", нині керують країною.

В цьому інтерв’ю було сказано, що нам варто відмовитись від західного шляху і намагатися піти на зближення із Російською Федерацією. За словами Коломойського, саме зближення із Росією, економічно і навіть можливість взяти 100 мільярдів доларів кредиту, наблизить нас до розв’язання війни, а по-друге, до економічного росту і становлення економіки країни.

Я би дуже-дуже хотіла зустрітися із Коломойським сам на сам і сказати йому наступне: Ігорю Валерійовичу, а чому ж ви тоді у 14-му році робили максимум для того, щоб Дніпро і країна не стали частиною російського анексованого світу, в які нині перетворилися квазіреспубліки "ЛДНР". Чому ви розповідали про свою українську позицію і називали Росію країною-агресором, а зараз ми ладні взяти у них гроші в обмін на що? В обмін на здачу цієї країни?

Будувати стосунки із Росією слід лише в одному векторі: у як найбільшому віддалені. Путін має одну мету – оновлення формату Радянського Союзу, розпад якого він назвав найбільшою помилкою останнього століття. Його мета знищити країну із середини і побудувати пряму залежність України від Російської Федерації.

Домовлятися з бойовиками – це домовлятися з Путіним. Брати гроші у Путіна – це знову перебувати у залежності від нього. У нас уже був один президент, якого звали Віктор Янукович. Свого часу він теж взяв гроші у Путіна, після чого ми офіційно відмовились від асоціації з ЄС у вигляді безвізового режиму і настав Майдан, за який виходили тисячі людей не тільки у Києві, але й по всій країні, і ми мали революцію гідності.

Відчуваю, що найближчим часом формування суспільної думки через ЗМІ, які належать Ігорю Коломойському, і мають великий рейтинг серед українців з точки зору переглядів, формуватиметься наступним чином. Закликаю українського президента висловити свою думку щодо Ігоря Коломойського і його думок в інтерв’ю New York Times.

Хотілося б, щоб українці, які подивляться це відео, зрозуміли одне: в найближчі роки ми не можемо апріорі, поки в Росії при владі Путін, бути поруч із країною-агресором. Маємо будувати кордон, а це 400 кілометрів, між Україною та Росією, максимально дистанціюватися від них і захищати наші території на тій позиції, на якій вони є зараз.

Пане Ігорю, можливо, краще вам взяти свій бізнес і, почаювавши з Путіним, переїхати в Росію? Тоді, думаю, всім стане на багато спокійніше.

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