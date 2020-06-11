Коломойского удивила доля семьи Медведчука в "1+1"

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, совладелец группы каналов "1+1", отреагировал на информацию о покупке семьей лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука доли этого медиабизнеса. По словам миллиардера, для него это стало новостью.

Такую позицию Коломойский изложил в комментарии для программы "Схемы", пишет "Радио Свобода". "Для меня это новость. Порядок такой. Мы получили эту информацию. Телеканал должен в срок отправить запросы: когда произошло отчуждение, как произошло отчуждение и почему не сообщили. То есть, почему не сообщили? Почему об этом узнаем из декларации?" – отметил он.

Коломойский и Медведчук "Деловая столица"

Говоря о том, комфортно ли ему быть бизнеспартнером Медведчука, Коломойский отметил, что для него это не принципиально.

"А мне какая разница? Он же не единственный владелец. Зачем обсуждать – комфортно или не комфортно, если это от меня не зависит? Как я могу на это повлиять? Если речь идет о Bolvik, то теперь в декларации написали, что владелец Марченко. Надо выяснить, на какую долю, сколько акций. Там же не написано ничего..." – сказал бизнесмен.

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