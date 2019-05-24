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Коломойский взялся за "партию мэров" Хомутынника и Фукса

5.2тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что консультирует новый всеукраинский политический проект, в который войдут партия "Відродження" Виталия Хомутынник, часть "Воля народа", партия мэра Одессы Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Так, в интервью "УП" Коломойский сообщил, что в партию вступит огромное количество мэров. "Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные? "Видродження" было на президентских выборах, вступило благородно до 1%", – сказал он.

Проект также поддерживает путинский олигарх Павел Фукс. В нем участвует и его близкий друг Геннадий Адольфович Кернес – мэр Харькова, член команды Петра Порошенко.

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Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

"112"

Коломойский рассказал, что у него уже была встреча с Хомутынником и Фуксом. "У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается?" – сказал он.

По его словам, проект требует объединения, более расширенного понимания идеологии: "Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатик "Відродження".

Участие Фукса Коломойский объясняет дружбой с Кернесом.

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"Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно. И в "Відродження" много мажоритарщиков по Харькову. И по Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине", – подчеркнул олигарх.

Бизнесмен также рассказал, что сейчас для кампании нужно меньше денег, чем раньше.

"Не надо давать деньги. Вы поймите, пример последней кампании Зеленского, думаю вы в курсе дела, он показал, что это низкобюджетная кампания. Сегодня избиратели голосуют не за деньги. И деньги в принципе не нужны. Только на рекламную кампанию – на телевидение, внешнюю рекламу", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хомутынник вместе с Фуксом создали новую политическую партию "Довіряй справам", куда вошли мэр Одессы Геннадий Труханов и глава Харькова Геннадий Кернес.

Также российский олигарх Павел Фукс хочет стать теневым "смотрящим"своего родного города Харькова и определяется с кандидатурой губернатора области. Главным претендентом на этот пост якобы является первый заместитель мэра Харькова Геннадия Кернеса – Игорь Терехов.

Отметим, что Фукс не имеет законных оснований пребывать в статусе гражданина Украины, поскольку завладел документами обманным путем.

Кроме того, Фукс развернул масштабную дискредитационную кампанию против главы редсовета OBOZREVATEL Михаила Бродского из-за того, что СМИ опубликовало ряд резонансных статей о том, как олигарх провернул хитрую схему с долгами Киевского метрополитена.

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Читайте все новости по теме "внеочередные выборы в Раду" на OBOZREVATEL.

Тема
внеочередные выборы в Раду
Персоны
Виталий ХомутынникПавел ФуксГеннадий ТрухановГеннадий Кернес
Место
Украина
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А..ительно "новые" лица,начинается дерибан Украины,пока 73%в эйфории.
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