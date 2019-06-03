Коломойский с Зеленским "потроллили" Вакарчука: он ответил

Лидер партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук подтвердил, что олигарх Игорь Коломойский и президент Владимир Зеленский вместе звонили ему около двух лет назад.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ, подчеркнув, что у него спрашивали о намерении участвовать в выборах.

"Да, была такая ситуация, я подтверждаю. Это было где-то два года назад. С тех пор я не общался ни с одним из них не по телефону, не лично", - отметил Вакарчук.

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Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский рассказал, что однажды они с Зеленским после застолья позвонили Вакарчуку с вопросом о возможной поддержке.

На вопрос журналиста "Вы с Зеленским выпили и звонили Вакарчуку?", олигарх ответил: "Да. Что-то тогда крутилось в прессе".

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