Коломойский рассказал, кого поддержит на выборах в Раду

Украинский олигарх Игорь Коломойскийзаявил, что на внеочередных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем, кроме "Блока Петра Порошенко".

При этом не отрицает поддержки партии "Слуга народа". Такие высказывания прозвучали в интервью "УП".

"Порошенко только что ушел, и сейчас посыплется на него все, что за последние 5 лет накопилось. С другой стороны, это тоже неплохо, потому что это дождь. И если он выживет, если эта политическая сила выживет, то она очистится, уже потом в следующий раз, до следующих выборов им уже забрасывать это не надо будет", – пояснил олигарх.

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Игорь Коломойский "УП"

Говоря о возможной поддержке экс-премьера Владимира Гройсмана, Коломойский сказал: "Глядя с кем он пойдет, с какими лозунгами. Так он мне не симпатичен. Но не так, чтобы я был против него, но ...".

При этом, олигарх считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков "вряд ли" пойдет на парламентские выборы.

"А с кем Авакова идти? Гройсман непонятно, что там за партия, братская могила. Я думаю, Аваков находится сегодня в том состоянии, что ему вообще ни с кем не надо идти. Он сам по себе величина", – заявил Коломойский.

По его мнению, Аваков "точно останется министром, если никуда не пойдет". "Ну, процентов 90. А он всех устраивает. Он гарант", – заявил Коломойский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ночь на 16 мая в Украину из Израиля вернулся олигарх Игорь Коломойский. Он не был в стране с июня 2017 года.

Позже выяснилось, что в Украину Коломойский прилетел не один. Журналист назвал фамилии сопровождающих.

Около 20:00 16 мая стало известно, что олигарх прибыл в Киев – его самолет UR-PRT приземлился в аэропорту "Борисполь".

Ранее же Коломойский заявлял, что вернется в случае победы Владимира Зеленского на выборах президента.

Он также говорил, что обязательно приедет в Украину, как только объявят официальные результаты второго тура голосования.

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