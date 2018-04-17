Коломойский приоткрыл тайную завесу встречи с Ложкиным: о чем говорили

Украинский олигарх, совладелец группы "Приват" Игорь Коломойский утверждает, что во время нашумевшей встречи с экс-главой Администрации президента Борисом Ложкиным в пятизвездочном отеле Four seasons 26 марта обсуждалась политическая ситуация в Украине.

В телефонном разговоре с журналистом программы "Схемы" миллиардер рассказал, что Ложкин прилетел в Женеву к его бизнес-партнеру Геннадию Боголюбову "посекретничать". И Коломойский якобы пришел к ним в ресторан на ужин.

"Я с Ложкиным не сильно общаюсь - такие напряженные отношения. А у него была встреча с Боголюбовым. У них свои отношения, они когда-то были партнерами, поэтому по своим делам "секретничали", наверное. Что значит меня позвали? Я присоединился к ним, когда они пошли ужинать. Мы никуда не ездили, напротив офиса пришли в ресторан поужинали. Говорили на общие темы... Об украинских реалиях, о политике, о перспективах, о том, что Петр Алексеевич больше никогда не будет президентом..." - сообщил Коломойский.

По словам олигарха, это была дружеская беседа не бизнесменов, а "украинцев, которые живут в Женеве, с украинцем, приехавшим с "Большой земли".

Коломойский, Боголюбов и Ложкин

Когда журналист напомнил, что Борис Ложкин - человек из окружения президента Украины Петра Порошенко, миллиардер сказал: "Он ничем никому не обязан".

"Ложкин частное лицо, нигде не работает, занимается своим бизнесом. Он уже ушел из Администрации президента, ничем никому не обязан. Да, он из окружения президента Порошенко, но не из ближайшего и, по-моему, пытается дистанцироваться от этого окружения. Как г-н Левочкин когда-то пытался дистанцироваться от окружения Януковича", - отметил он.

Боголюбов и Ложкин в отеле Four season

Коломойский также сравнил ситуацию в Украине с тонущим "Титаником".

"Когда "Титаник" идет на айсберг, очень многие пытаются с этого "Титаника" соскочить. Рассказывал, как все бегут от Петра Алексеевича Порошенко и уже думают, как быстрее от него спрятаться, как бы не остаться на корабле, не врезаться в айсберг и не пойти на дно со своим боссом. Рассказывал интересные вещи - общая риторика без чего-то конкретного. Политикой заниматься больше Борис Евгеньевич Ложкин не хочет, слышать о ней не хочет, и ни на административные должности в ближайшие лет десять, думаю, уже не пойдет. Он сказал, что это была большая ошибка. Были огромные надежды, большой энтузиазм, желание помочь стране, пойти на эту должность - это оказалось ошибкой и профанацией, поскольку не все там, куда он пошел работать, разделяли этот энтузиазм и порыв... Это позиция Ложкина, я вам ее передаю", - добавил олигарх.

При этом он опроверг информацию о том, что Ложкин предлагал ему помочь решить вопросы с Приватбанком в обмен на медиаподдержку.

"Вообще ничего не предлагал, потому что даже в ужасах такого не видит - такое предлагать. [...] Господин Ложкин не является фигурой, которая может быть сегодня коммуникатором между Порошенко и, как Вы говорите, олигархами", - подытожил Коломойский.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Коломойский рассказал о своем "скромном" дне рождения, где побывали олигархи, нардепы и влиятельные друзья.

По информации журналистов, только на питание гостей и обслуживание официантов было потрачено 23 175 швейцарских франков (примерно 627 тыс. грн).