Коломойский пожаловался Зеленскому, что нет денег на борьбу с COVID-19 – СМИ

Предприниматель Игорь Коломойский пожаловался, что у него нет денег, чтобы бороться с коронавирусом COVID-19, так как его банковские счета заблокированы.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом он якобы рассказал на встрече крупного бизнеса с президентом Украины Владимиром Зеленским, где обсуждали борьбу с коронавирусом, пишет "Украинская правда".

Сообщается, что на встрече глава государства призвал организовать отдельный фонд для закупки лекарств и лекарственных средств в размере 12−13 млрд грн. На что Коломойский ответил, "что с радостью помог бы, но у него заблокированы счета".

Зеленский и Коломойский

"Президент просил помогать не только деньгами, но и людьми. Говорит, что "у вас в каждой области есть крупные предприятия, там профессиональные менеджеры, пусть они на местах помогают местной власти", – рассказал другой участник встречи с Зеленским.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 марта на встрече с украинскими олигархами президент Владимир Зеленский предложил им курировать отдельные области в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!