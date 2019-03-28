Коломойский попал в базу "Миротворца": что произошло

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский попал в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Причиной появления профиля олигарха указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине".

Также Коломойского обвинили в "манипуляциях общественно-значимой информацией", заявив, что он якобы занимается организацией "заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

Игорь Коломойский Деловая столица

В профиле указано, что он — олигарх, бизнесмен-миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват", контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа" и с 1995 года имеет гражданство Израиля и Кипра.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о намерении президента Петра Порошенко подать в суд на канал "1+1" за то, что его журналисты якобы распространяют "систематическое вранье в особо крупных размерах".

При этом самого Коломойского обвинили в том, что он "руководствуется чувством мести к государству".

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