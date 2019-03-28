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Коломойский попал в базу "Миротворца": что произошло

4.4тЧитать материал на украинском

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский попал в базу "Чистилище" на сайте "Миротворец".

Причиной появления профиля олигарха указано следующее: "Нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения гражданства других стран. Сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни в Украине".

Также Коломойского обвинили в "манипуляциях общественно-значимой информацией", заявив, что он якобы занимается организацией "заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале".

Игорь Коломойский

Игорь Коломойский

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В профиле указано, что он — олигарх, бизнесмен-миллиардер, основатель промышленно-финансовой группы "Приват", контролирует крупнейшую в Украине медиагруппу "1+1 медиа" и с 1995 года имеет гражданство Израиля и Кипра.

Коломойский попал в базу "Миротворца": что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о намерении президента Петра Порошенко подать в суд на канал "1+1" за то, что его журналисты якобы распространяют "систематическое вранье в особо крупных размерах".

При этом самого Коломойского обвинили в том, что он "руководствуется чувством мести к государству".

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Персона
Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
сайт Миротворец
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- Справедливость
- Справедливость
Цитата Бени из интервью Сони Кошкиной: "Да при чем здесь Путин? В вопросе Донбасса все зависит от нас. Мы воюем сами с собой. Как вернуть Донбасс? Ну надо с ними о чем-то договориться, с теми, кто там есть. Вот эти разговоры, что там сидит Путин и всем командует, – это все смешно. Зная ситуацию изнутри – никакой не Путин." Вот и по-быстренькому переобулся ради мести, захотев взять в заложники всю Украину.
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Belov Тима
Belov Тима
Модеры да заблокируйте уже этого пидара с рекламой заебал сука,а Беня охуевшый поц ,мало государство вьебал на приват тварь ,так ещё и клоунов финансирует
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Бабийчук Игорь
Бабийчук Игорь
Коломойский не может "руководствоваться чувством мести к государству" - он может, вполне закономерно, испытывать определенные чувства к отдельным представителям государства (и надо отметить - далеко не лучшим представителям), использовавшим исключительное право государства на насилие в отношении его бизнеса...
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