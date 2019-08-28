"Человек выскочил из компа": Коломойский объяснил скандальные выходки Богдана

Нашумевшее заявление главы Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что его ведомству не нужно посредничество журналистов для общения с народом, связано с резким переходом из виртуального мира в реальность.

Аналогичная ситуация сложилась и с шуточным заявлением Богдана об уходе с должности. Такое мнение выразил украинский миллиардер Игорь Коломойский в интервью "Цензор.НЕТ".

"Люди, живущие в интернете, болезненно воспринимают столкновения с реальностью. Но я-то Богдана знаю, он же нормальный человек. Ну есть у него эта болезнь с Фейсбуком, с этими телефонами, он в них сидит. Когда человек все время сидит и смотрит, он становится частью этого телефона", – сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что сам даже запрещает своим детям использовать за обедом телефоны и другие современные гаджеты.

"То, что Богдан выдал с журналистами, я считаю, что это явление, раньше говорили "человек из футляра", а теперь "человек из Фейсбука". Он вышел из виртуального мира, а его что-то спрашивают. Он говорит: "А вы кто такие? Вы журналисты? Что вы от меня хотите типа?" – "Общественное мнение, то-се, значимая информация". – "Та я не знаю, мы с миром общаемся совсем по-другому, отстаньте от меня типа". Человек просто из компа выскочил. И тут на него набросились, так что реакция абсолютно нормальная", – считает Коломойский.

Кроме того, он вспомнил о стычке журналистов с тогда еще кандидатом в президенты Владимиром Зеленским. По мнению миллиардера, Богдана точно так же застали врасплох и поэтому получили дерзкий ответ.

Игорь Коломойский и Андрей Богдан

"А человек только из Фейсбука вернулся, надо же понимать, у него там свои мысли, у него там большое сообщество, правильно? Лайкают, то-се, и тут ему сразу ба-бах по голове эти "свободовцы": "А как вы это объясните? А что вы себе задумали?". Ничего страшного", – поделился своим видением ситуации Коломойский.

Подытоживая, он добавил, что через Facebook хотел бы донести до ОПУ одну простую истину – вершина – это последняя точка перед спуском.

Новости Коломойский назвал условие для второго срока президентства Зеленского

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 августа в сети появилось заявление, в котором Богдан якобы попросил освободить его от должности с формулировкой "прошу уволить меня по собственному желанию с момента желания". В ОПУ данную информацию опровергли.

Позже Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке. "Такие заявления написали все в моей команде: мы не держимся за места. Когда придет время, я подпишу", – сказал он.

Позднее, общаясь на эту тему с журналистами, Богдан дерзко высказался в их адрес. "Классические журналисты привыкли именно себя осознавать, как общество. Но, как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов", – сказал глава ОПУ.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!