Коломойский объяснил, из-за чего разругался с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что разругался с пятым президентом Украины Петром Порошенко якобы из-за своего телеканала "1+1".

Такое высказывание прозвучало в интервью "УП". "Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня", – утверждает бизнемен.

По словам Коломойского, в Администрации президента его якобы упрекали за контент телеканала.

Петр Порошенко и Игорь Коломойский Пресс-служба Петра Порошенко

"Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал... А я говорил: "Я не занимаюсь "1+1". "Нет, перестань, ты все это контролируешь", – передал суть конфликта олигарх.

Он отметил, что эти разговоры якобы вел лично Порошенко.

"Я говорю: "Я не звоню Цеголко". "Мы знаем, куда ты звонишь, позвони Ткаченко, наладь взаимоотношения". Я говорю: "Я не могу, потому что журналисты не будут. Мы живем по-новому, всем сказано, что теперь все, новая жизнь наступила", – рассказал Коломойский о диалоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что на внеочередных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем, кроме "Блока Петра Порошенко".

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