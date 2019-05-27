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Коломойский объяснил, из-за чего разругался с Порошенко

7.8тЧитать материал на украинском

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что разругался с пятым президентом Украины Петром Порошенко якобы из-за своего телеканала "1+1".

Такое высказывание прозвучало в интервью "УП". "Мы, кстати, из-за телевизора с ним и поругались. Если вы хотите знать, что являлось конфликтом, это был "1+1". С первого же дня", – утверждает бизнемен.

По словам Коломойского, в Администрации президента его якобы упрекали за контент телеканала.

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Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Петр Порошенко и Игорь Коломойский

Пресс-служба Петра Порошенко

"Это не было какое-то одно событие. Это было каждый день. Вот я по долгу службы, когда меня приглашали в администрацию, приходил. Один из вопросов был: "1+1" что-то не то показал... А я говорил: "Я не занимаюсь "1+1". "Нет, перестань, ты все это контролируешь", – передал суть конфликта олигарх.

Он отметил, что эти разговоры якобы вел лично Порошенко.

"Я говорю: "Я не звоню Цеголко". "Мы знаем, куда ты звонишь, позвони Ткаченко, наладь взаимоотношения". Я говорю: "Я не могу, потому что журналисты не будут. Мы живем по-новому, всем сказано, что теперь все, новая жизнь наступила", – рассказал Коломойский о диалоге.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский заявил, что на внеочередных выборах в Верховную Раду будет симпатизировать всем, кроме "Блока Петра Порошенко".

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Персоны
Петр ПорошенкоИгорь Коломойский
Место
Украина
Тег
телеканал 1+1
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
На самом деле все было так: "Пошел нахуй отсюда" сказал Порошенко коломойскому.и коломойский послушно пошел нахуй и при этом обиделся и разругался с Поршенко))
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Попова Елена
Попова Елена
Спаcи6о тому, кто показал мне чyдo-cайт http://difimas.com/v4i30rm Прoсто прoйдя пpоcтoй опроc полyчила пoчти полугодовyю заpплaтy)) Пoльзyйтecь, пока eщe ecть вoзможнoсть=)
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Добрыня .
Добрыня .
А как же звонок Ткаченко "мочим Ляшка" ? меня плевать на Ляшка, но факт остаётся фактом.
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