Количество украинцев, поддерживающих "мир любой ценой", уменьшается - Жебривский

Все меньше украинцев готовы принять "мир любой ценой". Зато количество граждан Украины, которые единственным приемлемым завершением войны в Донбассе считают настоящую победу - растет. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава Донецкой ВГА, лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Сегодня, в условиях войны и неопределенности, очень важно измерять уровень национального сознания украинцев и трезвого восприятия ими политической ситуации. Всеукраинские исследования социологической группы" Рейтинг "помогают отслеживать динамику политических настроений среди населения, и последние их результаты меня очень порадовали. 23% украинцев стремятся к "настоящей победе" и выступают за продолжение военных действий до полного восстановления власти на всей территории Донбасса. То есть доля сознательных и патриотически настроенных граждан за последние три месяца выросла на 5% - с 18% до 23%", - сообщил Жебривский.

По мнению политика, сейчас в Украине есть только два пути установления мира на Востоке: настоящая победа и компромиссный вариант.

"Первый предполагает наведение порядка внутри страны, рост национальной экономики и улучшение уровня жизни населения с одновременным формированием сильной и мотивированной армии. Главная цель – показать, что там, где Украина, – белое, а там, где ОРДЛО, – черное. А дальше -. 5-6 дневная военная операция – и мы освобождаемся. Этот план можно реализовать за 3 года - конечно, при условии наличия нормального правительства и адекватной политики Офиса президента", - рассказал Жебривский об оптимальном варианте.

Второй путь к завершению войны в Донбассе политик назвал "компромиссной моделью победы".

"В ее основе – прекращение обстрелов на линии разграничения, обмен пленными, вывод всех иностранных войск со временно оккупированных территорий, разоружение незаконных военных группировок, введение международной администрации и международных полицейских сил, амнистия для тех, кто не совершал военных преступлений и проведение выборов согласно децентрализации, но под сопровождением международной администрации", - пояснил экс-глава Донецкой ВГА.

"И это - максимальный компромисс, на который может согласиться Украины. Все остальное – капитуляция", - подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

во вторник, 1 октября, стало известно, что Трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала так называемую "формулу Штайнмайера" ;

вероятность проведения в ОРДЛО местных выборов и предоставления оккупированной части Донбасса "особого статуса" на постоянной основе до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований и восстановления контроля за украинской-российской границей, вызвала большое возмущение в обществе.

в знак протеста против возможной имплементации предусмотренного "формулой Штайнмайера" порядка выполнения предусмотренных "минскими договоренностями" пунктов, на Майдане 2 октября прошла многочисленная акция протеста, участники которой впоследствии переместились на улицу Банковую, под здание Офиса президента.

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