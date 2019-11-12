Першу атаку проти чинної Конституції нам вдалося відбити: владну пропозицію про внесення 465 змін до Основного Закону поки заморозили.

Важливо також зауважити, що за результатами останнього соціологічного дослідження КМІС більшість киян проти радикальних і швидких змін до Конституції.

77.4% висловились ЗА,

щонайперше, виконання Конституції (33.1%) і відповідно 44.3% ЗА поступове внесення змін.

Натомість, лише 15.2% ЗА: повністю нову - 4.9% та 10,3% за якнайшвидшу й істотну зміну Конституції.

Новости Охорона влади за 1 млрд 543 млн на рік

Проте, є й інші загрози-постійні ідеї щодо нових Законів від влади, які прямо суперечать Конституції.

То вони пропонують узаконити подвійне громадянство, що суперечить статті 4 Основного Закону, то нині озвучено план змісту законопроекту про всеукраїнський референдуму, в якому буде

"близько одинадцяти винятків, які не можуть бути предметом референдуму".

Нагадаю, що стаття 74 Конституції передбачає лише три винятки, які не можуть бути предметом референдуму, а саме "з питань податків, бюджету та амністії".

Новости Про унікальні надбавки високопосадовцям України

Щодо питання зміни території, яке теж планується виключити, то воно навпаки, згідно статті 73 Конституції, вирішується виключно на референдумі. Звертаю увагу, що заборона про розгляд зміни території повинна точно поширюватися на місцеві референдуми, бо вона можлива лише за згодою всього українського народу.

Найсумніше, що "турбодепутати монобільшості" не знають,що конституційні принципи проведення всукраїнських референдумів не можна змінити законом, це може змінити лише народ.

Бо стаття 156 Основного Закону передбачає, що внесення змін до розділу "Вибори. Референдум" можливі лише після затвердження всеукраїнським референдумом.

Отож, будь-які неконституційні ініціативи влади повинні бути зупинені, а посадовцям варто було б пройти навчання й скласти іспит на знання Конституції України - Основного Закону Держави!

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram