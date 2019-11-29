Здавалося б донедавна адекватні люди нині на владних стільцях серйозно розмірковують про нагальну потребу приглушити свободу слова чи закриття соціальних мереж, криміналізацію наклепу, державну спілку журналістів...
Нагадаю, що у кожної влади були свої методи й власні сумновідомі борці з українською свободою слова:
- при Кучмі - медведчуківські темники;
- при Януковичі - Олійник, Журавський, планували узаконити відповідальність за критику (наклеп) на рідну владу, Єфремов і К. відгородитися від парламентських журналістів скляним муром..;
- при Порошенку і Яценюку - Пашинський і К., вимагали не транслювати погоджувальну раду і закривати ЗМІ з міркувань національної безпеки;
- при Зеленському - хочуть все і відразу!
І це поганий знак, я б сказав більше - це вирок!
Бо новітня українська історія вчить:
якщо влада щоденно бореться не за народ і державу, а бореться зі свободою слова і журналістами, вона приречена!
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