Колесников: я спокойно отношусь к победам и поражениям

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников на выборах в Верховную Раду уступил действующему мэру города Дружковка Валерию Гнатенко.

Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook, ссылаясь на результаты избирательной кампании.

"За 20 с лишним лет в большом спорте я абсолютно спокойно отношусь к победам и поражениям. Искренне благодарю всех избирателей нашего округа за поддержку. Я всегда старался помогать детям и молодежи, занимался благотворительностью и меценатством, и впредь буду продолжать это делать", - написал он.

Борис Колесников Facebook Колесникова​​​​​

"Победителю желаю решить многочисленные проблемы, накопившиеся не только в Дружковке, но и в целом в округе. А новому парламенту и правительству - в максимально короткое время добиться мира, как гарантии сохранения целостности и независимости нашей страны", - подчеркнул Колесников.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Борис Колесников от имени "Оппозиционного блока" раскритиковал экономическую часть договора об ассоциации с ЕС. По его мнению, прописанные там положения "убивают украинское сельское хозяйство".

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