Чтобы малый бизнес хорошо развивался, должно быть меньше организаций, контролирующих его работу.

Об этом заявил премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время визита на кондитерскую фабрику "Дружковская" (Константиновский район, Донецкая область), пишет пресс-служба "Оппозиционного блока".

Он подчеркнул, что компания обладает богатейшими традициями, а ее продукция представлена на многих международных выставках. Оппозиционер отметил, что на данный момент пищевая промышленность является флагманом украинской экономики.

Борис Колесников Пресс-служба "Оппозиционного блока"

"К сожалению, в Украине к пищевой промышленности многие десятилетия относились несерьезно. Особенно на Донбассе: "Есть тяжелая индустрия, а остальные как-нибудь разберутся". Сегодня пищевая промышленность – флагман украинской экономики. И то, что на этой фабрике сохранен трудовой коллектив и традиции, позволяет надеяться на успех", – заявил Колесников.

Премьер-министр Оппозиционного правительства уверен, что последние 4,5 года украинское правительство осознанно не разрешало кредитовать предприятия в Донецкой области.

"К счастью, сейчас эта "стена" снята. Я надеюсь, что за этим последует снятие экономической и продовольственной блокады. Тогда предприятия получат новые рынки сбыта, а трудовые коллективы – новые возможности", – прокомментировал он.

Колесников уверен, чтобы малый бизнес хорошо развивался, необходимо, чтобы было меньше организаций, контролирующих его работу.

"Кроме налоговой, не должно быть ни одной организации, которая может обратиться к предприятию. Я побывал на нескольких предприятиях с оборотом в десятки миллиардов долларов в Южной Корее. Это было в 2011 году, а налоговая в последний раз у них была в 1994. Вот это нужно бизнесу: и крупному, и среднему, и малому!" – подытожил оппозиционер.

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