Кого украинцы видят новым премьером после выборов: появились данные опроса

Социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть премьер-министром после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019. Так, в первую тройку вошли лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (12,8%), глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (12,3%) и нынешний премьер Владимир Гройсман (9,6%).

Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 25 июня по 7 июля 2019 года. Результаты были обнародованы на официальном сайте.

Четвертое место занял глава политсилы "Сила и честь" Игорь Смешко (7,7%), заключает пятерку лидеров глава партии "Голос" Святослав Вакарчук (4%).

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Далее голоса респондентов распределились так:

Анатолий Гриценко – 3,5%;

Петр Порошенко – 2,7%;

Андрей Садовый – 2%;

Александр Данилюк – 1,6%;

Сергей Тарута – 08%;

Арсений Яценюк – 08%;

Андрей Коболев – 0,1%.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность".

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