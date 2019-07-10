Кого украинцы видят новым премьером после выборов: появились данные опроса

Социологи выяснили, кого украинцы хотят видеть премьер-министром после внеочередных выборов в Верховную Раду 2019. Так, в первую тройку вошли лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко (12,8%), глава партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (12,3%) и нынешний премьер Владимир Гройсман (9,6%).
Об этом свидетельствуют итоги опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 25 июня по 7 июля 2019 года. Результаты были обнародованы на официальном сайте.
Четвертое место занял глава политсилы "Сила и честь" Игорь Смешко (7,7%), заключает пятерку лидеров глава партии "Голос" Святослав Вакарчук (4%).
Кресло премьера
"Город Х"
Далее голоса респондентов распределились так:
Анатолий Гриценко – 3,5%;
Петр Порошенко – 2,7%;
Андрей Садовый – 2%;
Александр Данилюк – 1,6%;
Сергей Тарута – 08%;
Арсений Яценюк – 08%;
Андрей Коболев – 0,1%.
Как сообщал OBOZREVATEL, согласно свежим социологическим опросам, в Верховную Раду во время внеочередных выборов могут пройти четыре партии. Лидерами стали "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", ВО "Батьківщина" и "Европейская солидарность".
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