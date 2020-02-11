"Кого-то будем терять": Зеленский признался в конфликтах в Офисе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые очень мешают работе.

Такое откровение прозвучало на видео с интервью главы государства, которое выложил его Офис. "Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Владимир Зеленский "Главком"

При этом Зеленский признался, что в своем Офисе доверяет только 2-3 людям, которых знает давно.

При этом он уточнил, что ему трудно довериться новому человеку, но если это уже произошло, тогда сложно осознать, что его знакомый может быть причастен к какой-то противоправной деятельности.

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!