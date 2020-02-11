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11 февраля • обновлено в 17:16
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"Кого-то будем терять": Зеленский признался в конфликтах в Офисе

2.8т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его команде есть конфликты, которые очень мешают работе.

Такое откровение прозвучало на видео с интервью главы государства, которое выложил его Офис. "Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Главком"

При этом Зеленский признался, что в своем Офисе доверяет только 2-3 людям, которых знает давно.

При этом он уточнил, что ему трудно довериться новому человеку, но если это уже произошло, тогда сложно осознать, что его знакомый может быть причастен к какой-то противоправной деятельности.

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 11 февраля уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Зеленский
Тег
Офис президента
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