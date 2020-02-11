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11 февраля • обновлено в 17:02
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Кого могут уволить вслед за Богданом: озвучены версии

1.8т
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Увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины может повлечь за собой и другие кадровые перестановки.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его версии, в первую очередь "под прицелом" окажутся кандидатуры, предложенные Богданом. Среди них и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

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"В первую очередь "пойдут" те, кого Богдан предлагал в качестве своих кандидатур. Например, г-н Рябошапка, генеральный прокурор. То есть новый глава Офиса президента будет выстраивать эту вертикаль уже под себя", – предположил Тизенгаузен.

Также, добавил он, в скором времени можно ожидать кадровых перестановок внутри Офиса президента.

"Все эти близкие к г-ну Богдану ребята и отделы, которые работали с ним, будут заменены", – спрогнозировал эксперт.

Андрей Богдан и Руслан Рябошапка

Андрей Богдан и Руслан Рябошапка

president.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Андрей Богдан Руслан Рябошапка Андрей Ермак Владимир Зеленский Борис Тизенгаузен
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Смирнов Владимир
Смирнов Владимир
Рябошлябку надо снимать а вместо него ставить Пoртн0вa
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Гоша Злой
Гоша Злой
Смирнов Владимир, тогда пеця точно вспомнит еврейские корни и засветит свой израильский паспорт)
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Гоша Злой
Гоша Злой
полгода побанковали и хватит - на улицу пора...
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