Кого могут уволить вслед за Богданом: озвучены версии

Увольнение Андрея Богдана с должности главы Офиса президента Украины может повлечь за собой и другие кадровые перестановки.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен. По его версии, в первую очередь "под прицелом" окажутся кандидатуры, предложенные Богданом. Среди них и генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

"В первую очередь "пойдут" те, кого Богдан предлагал в качестве своих кандидатур. Например, г-н Рябошапка, генеральный прокурор. То есть новый глава Офиса президента будет выстраивать эту вертикаль уже под себя", – предположил Тизенгаузен.

Также, добавил он, в скором времени можно ожидать кадровых перестановок внутри Офиса президента.

"Все эти близкие к г-ну Богдану ребята и отделы, которые работали с ним, будут заменены", – спрогнозировал эксперт.

Андрей Богдан и Руслан Рябошапка president.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL:

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента.

На место главы ОП назначен Андрей Ермак, который до этого занимал пост помощника президента. Последние месяцы Ермак сопровождал Зеленского во всех международных визитах, в том числе во время скандальной поездки в Оман.

В Офисе президента уже прокомментировали замену Богдана на Ермака и объявили, что "впереди – важные реформы".

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!