Когда в Кабмине "полетят головы": Верещук прояснила слухи об отставках

Первые отставки в Кабинете министров Украины Алексея Гончарука могут произойти не ранее начала 2020 года.

Такое предположение высказала в эфире ObozTV народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук. По ее мнению, больше всех "рискуют" министры, от которых зависит отопительный сезон.

По информации Верещук, слухи о возможных отставках в правительстве в ближайшее время не имеют под собой оснований.

"Я ни разу не слышала – ни в здании правительства, ни вне его – ни о каких быстрых отставках. Если они и произойдут, то я думаю, это будет после Нового года. До Нового года, по моему мнению, никаких изменений не произойдет", – сказала депутат.

Заседание Кабмина под руководством премьер-министра Алексея Гончарука facebook.com/KabminUA

Она не исключила, что вероятность отставок связана с тем, насколько успешно Украина пройдет отопительный сезон.

"Как мы будем заканчивать отопительный сезон – зависит от того, как правительство будет справляться, а профильные министры выполнять те задачи, которые мы утвердили в октябре как план действий правительства. Им поставили конкретный дедлайн, конкретные цели и дали конкретные полномочия", – отметила Верещук.

"Я говорю сейчас и о тарифах, и об энергетической безопасности, а именно о подписании контракта (о транзите российского газа. – Ред.). Думаю, тут будут основные рискованные моменты", – уточнила она.

Отопительный сезон в Украине стартовал. Но тепло есть еще не везде facebook.com/MinregionUkraine

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 октября 2019 года в Украине стартовал отопительный сезон. По состоянию на 7 ноября 100% жилых и социальных объектов подключены только в пяти областях. Жители двух областей – Херсонской и Черновицкой – остаются без тепла в домах.

При этом Украина до сих пор не решила с Россией вопрос о транзите газа, контракт на который заканчивается с 1 января 2020 года. Как предупредил в эфире ObozTV эксперт по энергетическим вопросам Юрий Корольчук, возможная остановка транзита российского газа обернется негативными последствиями как для украинской промышленности, так и для рядовых потребителей.

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