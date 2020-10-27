Когда установят результаты выборов в Украине: в ЦИК назвали три дедлайна

В Центральной избирательной комиссии назвали сроки, когда территориальные избирательные комиссии должны установить результаты местных выборов и передать их в ЦИК.

Соответствующую инфографику ЦИК опубликовал в Facebook. Также в избиркоме рассказали, где смотреть результаты выборов.

Согласно информации ЦИК, до 3 ноября включительно (не позднее девятого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливают итоги голосования на выборах по пропорциональной системе в пределах соответствующих территориальных избирательных округов.

До 6 ноября включительно (не позднее двенадцатого дня после дня голосования) областная, городская, районная в городе, сельская, поселковая избирательная комиссия устанавливает результаты выборов/голосования в едином многомандатном избирательном округе, едином одномандатном округе, многомандатных округах.

Не позднее второго дня со дня установления результатов выборов ТИК должна официально обнародовать результаты выборов.

После установления результатов голосования теризбиркомы обязаны направить информацию о результатах соответствующих выборов в ЦИК, которая сразу публикует их.

Также в ЦИК указали ссылки, где подробнее можно узнать об установлении результатов на выборах:

– выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов (с кол-вом к 10000 избирателей) https://bit.ly/3juvafD

– выборы депутатов областных, районных, районных в городах, городских, сельских, поселковых советов (10000 +) https://bit.ly/37KAbyA

–выборы сельских, поселковых, городских голов https://bit.ly/3mqLgJ3

Как писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялись выборы мэров городов, глав поселковых и сельских советов, а также депутатов в местные органы власти всех уровней. Впервые в истории независимости выборы были организованы на новой территориальной основе: граждане голосовали за представителей новосозданных общин.