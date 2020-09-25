Когда ты задыхаешься, кажется, что ты покидаешь этот мир, – Тимошенко впервые рассказала, как победила COVID-19

Народный депутат Украины, лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко в свой первый рабочий день после выздоровления от COVID-19 рассказала, как болела и как переосмыслила жизнь.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 25 сентября Тимошенко первым делом поблагодарила всех, кто ее поддерживал и помогал победить болезнь. Она подчеркнула, что в тяжелые моменты очень важно, когда есть люди, которые желают добра.

По словам Тимошенко, во время болезни она находилась на грани жизни и смерти.

"Я могу сказать, что было чрезвычайно страшно. Это я вам честно скажу. Что когда ты задыхаешься, то кажется, что от тебя уходит жизнь, и ты покидаешь этот мир, потому что действительно ты не знаешь, чем это закончится через 5 или 10 минут", – рассказала политик.

Тимошенко призналась, что, когда пришла в себя, очень многое переосмыслила в жизни.

"Я хочу попросить прощения: я не раз принимала участие во всех этих ссорах, противостояниях, и так далее. И я хочу сказать, что я просто увидела это извне, со стороны, как человек, который уже не очень разбирается, что происходит здесь, в этом мире. Я почувствовала, что так не может дальше продолжаться", – сказала Тимошенко

Лидер "Батькивщины" призналась, что поначалу относилась к COVID-19 легкомысленно.

"Сейчас столько ходит различных версий, откуда коронавирус, он естественно возник или неестественно, политическая подоплека или не политическая... Я хочу сейчас всем сказать: это не имеет, на самом деле, для человека, который заболел, никакого значения. Просто надо четко знать, что коронавирус – это такая болезнь, которая является лотереей. Ты можешь вытащить легкую форму, ты можешь вытащить смертельную форму", – сказала Тимошенко.

Поэтому, по ее словам недооценивать эту опасность категорически нельзя.

"Берегите себя, берегите свое здоровье. Используйте все системы защиты. Берегите своих детей, своих родителей, своих близких людей. Потому что когда это случается – потом уже поздно делать выводы. Надо делать выводы сейчас", – резюмировала она.

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