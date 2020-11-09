Когда президент решит вопрос с КС и декларированием?

Михаил Ткач Политика 18:04, 9.11.2020

Когда президентом будет решен вопрос с КС и декларированием?

- После Нового года?

- После Пасхи?

- После майских?

- После президентских выборов?

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Киеве женщины подрались в трамвае из-за отсутствия маски. Видео 18+

В ВСУ официально вернули старую систему питания. Документ

В России солдат-срочник зарубил командира и расстрелял сослуживцев: все детали

Ослабленное "Динамо" крупно проиграло "Шахтеру" в УПЛ

Украина перешла на второй этап реагирования на COVID-19, – Ляшко