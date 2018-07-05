Когда - неизвестно: заседание Рады закрылось без обновления ЦИК

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрылось без обновления Центральной избирательной комиссии.

По словам спикера Андрея Парубия, с главами семи фракций удалось найти общий язык на совещании, однако конкретных результатов это не дало. Об этом сообщает "Украинская правда".

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко заявил, что глава парламента, как и положено ему по статусу, очень дипломатично высказался. Однако, в стране, на самом деле, наблюдается политический кризис.

Вывод Ляшко также поддержали представители "Оппозиционного блока", "Батьківщини", "Самопомочі" и "Відродження". Представители "Народного фронта" заявили, что готовы к консолидированной работе. В ходе совета депутаты фракции "Блока Петра Порошенко" не озвучили свою позицию.

Парубий закрыл пленарное заседание, не сообщив, когда и при каких условиях депутаты начнут обновление ЦИК.

Напомним, 5 февраля 2018 президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на кандидатов в новые члены Центризбиркома.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля нардепы отказались увольнять членов ЦИК, несмотря на то, что срок их полномочий истек. В связи с этим, члены фракции БПП объявили бойкот в Верховной Раде. Они заявили, что не поддержат ни один законопроект, пока не будет обновлен состав комиссии.