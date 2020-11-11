Кто бы мог подумать, что вам понадобится кислород. Они считали, что дороги нужнее. А вы здесь решили болеть...

Когда они поймут, что вы еще будете нуждаться в дополнительных койко-местах, но не просто койках на стадионе, а оборудованных кислородными магистралями, ИВЛ, а также другими медицинскими гаджетами и девайсами. Даже банально – санузлами... Тогда они еще снимут несколько миллиардов из фонда строительства дорог, тех самых миллиардов, которые попали туда с антиковидного фонда...

Однако, когда начнется реальная пандемия в стране, а медицина будет загибаться, они вынуждены будут разбирать эти дороги, в которые уже вложены 30 млрд антиковидних гривен... Но будет поздно. И так как асфальт не трасформировать на медицинские девайсы, и времени на чудеса не будет.

Скажем честно: власть профукала полгода на подготовку ко второй волне коронавируса, и уже сегодня возникла ситуация, когда люди даже с большими деньгами не могут госпитализироваться. А госпитализированые – не могут получить квалифицированной медицинской помощи.

Когда какая-то бабка в селе считает, что "короны" нет, – это можно назвать недалекостью.

Когда власть направляет по этой же причине антиковидные средства на пиар – это уже больше напоминает преступление.