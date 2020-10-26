Когда будут окончательные результаты выборов: ЦИК озвучила сроки

Алексей Титофф Политика 06:25, 26.10.2020 Обновлено: 07:29, 26.10.2020

Примерно через три-пять дней станут известны окончательные результаты местных выборов в Украине.

Об этом в эфире телеканала "Интер" сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.

"Надеемся, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах мэров городов", – отметил он.

По его словам, от быстрого подсчета ЦИК голосов будет зависеть сроки, когда проведут второй тур выборов в ОТО, где кандидат в мэры не набрал больше 50%.

Ранее ЦИК озвучила официальные данные о явке на выборах-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК назвала количество избирателей на местных выборах в Украине.

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