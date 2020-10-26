Когда будут окончательные результаты выборов: ЦИК озвучила сроки
Примерно через три-пять дней станут известны окончательные результаты местных выборов в Украине.
Об этом в эфире телеканала "Интер" сказал заместитель главы Центральной избирательной комиссии Сергей Дубовик.
"Надеемся, что в течение трех-пяти дней в большинстве территориальных общин результаты выборов будут установлены. Безусловно, будет судебное испытание результатов выборов, а отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах мэров городов", – отметил он.
По его словам, от быстрого подсчета ЦИК голосов будет зависеть сроки, когда проведут второй тур выборов в ОТО, где кандидат в мэры не набрал больше 50%.
Ранее ЦИК озвучила официальные данные о явке на выборах-2020.
Как сообщал OBOZREVATEL, ЦИК назвала количество избирателей на местных выборах в Украине.