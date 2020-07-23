Кодло у власти: пришли лживые и аморальные люди
Ну и еще раз про кодло.
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Каждый Божий день и на каждом углу, я говорю о том, что к власти пришли абсолютно лживые и абсолютно аморальные люди.
Каждый Божий день и на каждом углу, я не устаю повторять, что обанкротившаяся власть, понимая своё будущее фиаско на местных выборах, делает ставку лишь на две вещи: дискредитацию оппонентов через олигархические медиа и использование силовиков.
Гебелльсовщина на ТВ, потоки гноя и грязи в анонимных телеграмм-каналах, манипуляции общественным мнением, бесконечное враньё, обыски, уголовные дела пачками по любому поводу, задействование спецслужб не против врагов государства, а против местного самоуправления.
Я говорю об этом каждый Божий день и на каждом углу.
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Но знаете в чем совершенный цинизм происходящего?
В том, что люди, обещавшие новые стандарты в политике, не видят ничего позорного в том, чтобы абсолютно открыто и публично показывать свою абсолютную лживость и абсолютную аморальность!
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Гляньте ( кто ещё не видел ) это видео.
Как депутаты парламента в присутствии руководства государства обсуждают расправу с Виталием Кличко.
При помощи дискредитации и уголовных дел.
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Просто облеченные властью и ответственностью люди, совершено обыденно, не видя в этом ничего постыдного, обсуждают как "загнать" Киевского мэра посредством г@внометания и "мусоров".
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Уважаемые избиратели, вам может не подходить Кличко, Филатов, Каспрук или любой другой мэр.
Это ваше право.
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Но это не значит, что у власти должно быть кодло.
А я ведь предупреждал же, правда?