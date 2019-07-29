"Коалиция уже есть!" У Зеленского замахнулись на все кресла в Кабмине

Коалиция, которую может создать монобольшинство партии "Слуга народа" после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, заберет все министерские кресла в Кабмине.
Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. По его словам, коалиция "уже создана" большинством "слуг народа".
Отвечая на вопрос о возможном объединении политсилы Дмитрия Разумкова с партией "Голос" Святослава Вакарчука, Герус сказал: "Это же зависит и от “Голоса”, от их позиции и политических пожеланий. Увидим".
Андрей Герус
Інформатор
Он также не исключил, что некоторые комитеты в Верховной Раде все же отдадут представителям оппозиции.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – подчеркнул Герус.
Как сообщал OBOZREVATEL:
По данным обработки 100% протоколов, на внеочередных выборах в Верховную Раду больше всего голосов получает "Слуга народа" (43,16%). 124 представителя партии проходят в парламент по политических списках, еще 130 являются победителями мажоритарных округов.
"Слуга народа" завоевывает мандаты 254 народных депутатов. То есть она может самостоятельно создать коалицию в Верховной Раде.
Президент Украины Владимир Зеленский приглашал лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука обсудить возможность создания коалиции в новоизбранной Верховной Раде.
В партии "Голос" заявили, что готовы к этому, если "Слуга народа" будет соблюдать приоритеты, важные для политсилы Вакарчука.
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