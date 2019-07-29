"Коалиция уже есть!" У Зеленского замахнулись на все кресла в Кабмине

Коалиция, которую может создать монобольшинство партии "Слуга народа" после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, заберет все министерские кресла в Кабмине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. По его словам, коалиция "уже создана" большинством "слуг народа".

Отвечая на вопрос о возможном объединении политсилы Дмитрия Разумкова с партией "Голос" Святослава Вакарчука, Герус сказал: "Это же зависит и от “Голоса”, от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Андрей Герус Інформатор

Он также не исключил, что некоторые комитеты в Верховной Раде все же отдадут представителям оппозиции.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – подчеркнул Герус.

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