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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Коалиция уже есть!" У Зеленского замахнулись на все кресла в Кабмине

10.3т Читать материал на украинском

Коалиция, которую может создать монобольшинство партии "Слуга народа" после внеочередных выборов в Верховную Раду Украины, заберет все министерские кресла в Кабмине.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус. По его словам, коалиция "уже создана" большинством "слуг народа".

Отвечая на вопрос о возможном объединении политсилы Дмитрия Разумкова с партией "Голос" Святослава Вакарчука, Герус сказал: "Это же зависит и от “Голоса”, от их позиции и политических пожеланий. Увидим".

Андрей Герус

Андрей Герус

Інформатор

Новости
Монокоалиция "Слуги народа": чем грозит абсолютная власть Зе

Он также не исключил, что некоторые комитеты в Верховной Раде все же отдадут представителям оппозиции.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", – подчеркнул Герус.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Герус
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Партия "Слуга народа"
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