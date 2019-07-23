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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Коалиция не может быть создана": Магера объяснил права "Слуги народа" в Раде

2.8т Читать материал на украинском

Фракция "Слуга народа" в случае получения более 226 голосов будет иметь права коалиции в Верховной Раде.

Об этом в комментарии LB.ua заявил бывший член Центральной избирательной комиссии Андрей Магера, отметив, что коалиционного соглашения также не нужно в новой Верховной Раде.

"В новом парламенте не может быть создана коалиция. Поскольку фракция "Слуга народа", в случае получения большинства депутатов парламента, имеет права коалиции. Поэтому не может создавать коалицию с другими фракциями", — сказал он.

"Слуга народа"

"Слуга народа"

РБК-Украина

По словам Магеры, такая же ситуация в истории Украины была в 1990 году, когда большинство парламента сформировала так называемая "Группа 239" — коммунистическая фракция I созыва.

"И прекратить полномочия нового созыва парламента нельзя в течение года", — добавил он.

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"У "Слуги народа" нет другого варианта: или они предлагают кандидатуру премьер-министра и формируют новый Кабмин, или продолжает работать правительство Гройсмана", — заключил Магера.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия президента "Слуга народа", согласно последним данным ЦИК, может взять большинство мест в Верховной Раде 9-го созыва – около 240 (в сумме по спискам и мажоритарке).

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Андрей Магера
Место
Украина
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