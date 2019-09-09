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10 сентября • обновлено в 06:51
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Княжицкий: "Слуги народа" планируют лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета

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Представители монобольшинства планируют лишить украинского кинопроизводителя возможности получать возмещение квалификационных расходов, то есть компенсаций из государственного бюджета, и предоставить такую возможность иностранным производителям.

Об этом после заседания комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики написал на своей странице в Facebook народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

"Сегодня на заседании Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики "Слуги народа" проголосовали за исключение из перечня субъектов, которые получают государственную поддержку в виде возврата квалифицированных расходов украинцев. Государство, по их мнению должно поддерживать иностранных продюсеров, а не украинских", – написал Княжицкий.

Николай Княжицкий

Николай Княжицкий

пресс служба партии "Европейская солидарность"

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По словам нардепа, это противоречит Конституции, логике, международной практике и гражданским чувствам.

"Благодарен тем, кто не голосовал за такое антиукраинское решение и тем членам правящей партии, кто голосовал за этот абсурд, но в выступлениях высказывал сомнения в его обоснованности", – подчеркнул Княжицкий.

По его словам, законопроект противоречит норме Конституции относительно равных прав и противодействия дискриминации по любому признаку. А также закон "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно поддержки национального производителя кинопродукции. Он создает предпосылки замедление тенденции развития украинских фильмов. Со временем это может привести к полной потере конкурентоспособности, ведь иностранные компании будут получать компенсации из украинского бюджета.

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Парламентарий призвал монобольшинство не совершать шаги, которые негативно влияют на государственность и развитие украинской национальной идентичности.

Представители "Европейской солидарности" подали альтернативный законопроект с целью защиты украинского кинематографа. Но правящая партия большинством в комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики, приняла решение о необходимости поддержать проект закона, защищающего иностранные компании вместо украинских.

Как писал OBOZREVATEL, известный писатель Сергей Жадан заявил, что культурным продуктам Украины не хватает самобытности, и в стране стоит снимать кино с героями, которых украинцы будут считать своими.

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Персона
Николай Княжицкий
Тег
Партия "Европейская солидарность"
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Надежда Вера
Надежда Вера
Ну а как же, Вовчик будет плодить новых "сватов " со "слугой нарота" совместно с российскими деловарами, да еще за государственный счет. Все апплодируют.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
ну что тупорылая янина денег не получит
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