Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке с занимаемой должности.
Соответствующее заявление он сделал на брифинге 24 сентября в Киеве. В основном говорил об итогах работы, которых удалось достичь НП.
"В феврале 2014 года меня назначали на пост главы Нацполиции… За это время в СМИ появлялись грязные публикации. Я не обращал внимания – мне было некогда про это долго думать. Глава Национальной полиции – это не политическая должность. Я принял решение подать в отставку. Очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей", – сказал Князев.
На вопрос журналистов о причинах отставки он ответил: "Я все сказал".
Сергей Князев
24 канал
Сергей Князев
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Как сообщал OBOZREVATEL:
Князев накануне заявил, что стал объектом информационной атаки из-за скандала вокруг бывшей жены.
Польские таможенники задержали его экс-супругу Викторию на границе. Причина – недекларирование 650 тысяч евро.
По информации источника OBOZREVATEL, на Князеву оформлено большинство их совместного имущества. При этом развод мог быть фиктивным, чтобы не декларировать состояние, автопарк, квартиры и дома.
При этом Сергей Князев опроверг задержание экс-жены Виктории на таможне в Польше с 650 тысячами евро.
В то же время был инсайд о том, что глава МВД Арсен Аваков якобы еще неделю назад уволил Князева – до того, как стало известно о скандале с его бывшей женой.
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