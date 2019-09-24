Глава Нацполиции Князев подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке с занимаемой должности.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге 24 сентября в Киеве. В основном говорил об итогах работы, которых удалось достичь НП.

"В феврале 2014 года меня назначали на пост главы Нацполиции… За это время в СМИ появлялись грязные публикации. Я не обращал внимания – мне было некогда про это долго думать. Глава Национальной полиции – это не политическая должность. Я принял решение подать в отставку. Очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей", – сказал Князев.

На вопрос журналистов о причинах отставки он ответил: "Я все сказал".

Сергей Князев 24 канал

Сергей Князев скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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