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24 сентября • обновлено в 17:17
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Глава Нацполиции Князев подал в отставку

14.9т Читать материал на украинском

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев объявил о своей отставке с занимаемой должности.

Соответствующее заявление он сделал на брифинге 24 сентября в Киеве. В основном говорил об итогах работы, которых удалось достичь НП.

"В феврале 2014 года меня назначали на пост главы Нацполиции… За это время в СМИ появлялись грязные публикации. Я не обращал внимания – мне было некогда про это долго думать. Глава Национальной полиции – это не политическая должность. Я принял решение подать в отставку. Очень люблю свою работу. Полностью отдавал и отдаю себя ей", – сказал Князев.

На вопрос журналистов о причинах отставки он ответил: "Я все сказал".

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Сергей Князев

Сергей Князев

24 канал

Сергей Князев

Сергей Князев

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Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Сергей Князев
Место
Украина
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Колибаба Николай
Колибаба Николай
Не переживайте, вор вору глаза не выклюет. Аваков навешает всм лапши на уши и отставку не примет, возмет на поруки или еще что нибудь придумает!
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Удалось таки недоброжелателям сковырнуть Князева!Подсунули девушке чемодан денег и натравили на нее поляков украинофобов.Коварство негодяйское!
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
О наворовались, бабло не конвертами, а мешками вывозят. И это патриоты пост-майдановцы. А в ОРДЛО сепары живут, тому как укр-бюджет не разворовывают.
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