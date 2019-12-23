Кнопкодавы в Раде: опубликован список нардепов-нарушителей

По меньшей мере 15 народных депутатов 45 раз прибегали к кнопкодавству за время работы Верховной Рады 9-го созыва в 2019 году. В то же время восемь нардепов пропустили 90% голосований только за последний месяц уходящего года.

О нарушениях народных избранников сообщает Общественное движение "ЧЕСНО". Со своей стороны данные о количестве их прогулов опубликовал на странице в Facebook Комитет избирателей Украины.

Отмечается, что кнопкодавов фиксировали во время голосований по восьми законопроектах, а также за процедурные решения и при регистрации на пленарные заседания. В частности, только за 18 декабря на кнопкодавстве "поймали" 20 депутатов.

Опубликован список нардепов-нарушителей ВРУ 9-го созыва

Так, больше всего фактов неличного голосования зафиксировано за народными депутатами фракции "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) – 27. Среди них чаще всего процедуру голосования нарушал Владимир Кальцев.

Восемь раз кнопкодавили четверо нардепов-мажоритарщиков с депутатской группы "Доверие". В этот список попали кнопкодавы предыдущих созывов – Андрей Иванчук, Василий Петевка, Роберт Хорват. Также в группу вошел мажоритарщик из Донецкой области Александр Ковалев, которого Движение "ЧЕСНО" первого поймало на неличном голосовании в Верховной Раде 9-го созыва.

Александр Ковалев – первый, кто начал кнопкодавить в ВРУ 9-го созыва chesno.org

Перечисляется и за какие законопроекты кнопкодавили народные избранники в Раде 9-го созыва:

Восемь фактов во время различных голосований за законопроект №2116 – "О Государственном бюро расследований";

Восемь – за законопроект №2299 по совершенствованию образовательной деятельности в сфере высшего образования;

Семь – за законопроект №2490-1 по обеспечению конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг;

Два факта при различных голосованиях за законопроект №2317 по улучшению администрирования акцизного налога;

По одному – за законопроекты №1016, №1012, №1052, №2609.

Кнопкодавы Верховной Рады 9-го созыва chesno.org

Со своей стороны Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в декабре. По его данным, несмотря на то, что в ноябре ВРУ ввела штрафы для депутатов, которые систематически не голосуют на пленарных заседаниях, в общем проблема низких показателей участия в голосованиях отдельных депутатов остается достаточно актуальной.

Отмечается, что в декабре 51 нардеп принял участие лишь в половине голосований Рады, которых вообще в этом месяце состоялось 532. В то же время восемь народных избранников пропустили 90% голосований, из них трое – не проголосовали ни разу за месяц.

"Нулевые показатели голосований в декабре зафиксирован в Любови Шпак ("Слуга народа"), Романа Иванисова (внефракционный) и Виталия Данилова ("Батькивщина"). По данным электронной системы Рады, все трое народных депутатов не были зарегистрированы на заседаниях в течение месяца. Конкретные причины отсутствия на веб-сайте ВРУ не указаны", – говорится в сообщении КИУ.

Также в список депутатов, которые почти не голосовали, попали Антон Яценко ("За будущее") принял участие в 0,19% голосований; Вадим Столар (ОПЗЖ) – 7%; Игорь Палица ("За будущее") – 9%; Александр Абдуллин ( "Батькивщина") – 9%; Андрей Деркач (внефракционный) – 9%.

Кроме этого, отмечается, что есть в Верховной Раде и народные депутаты, которые приняли участие в 100% голосований. Это Руслан Князевич с "Европейской солидарности" и Александр Бакумов с "Слуги народа". Также известно, что 21 политик принял участие в 98-99% голосований.

Как сообщал OBOZREVATEL:

18 декабря народных депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" поймали на новом способе кнопкодавства.

19 декабря монобильшинство Верховной Рады приняло во втором чтении и в целом законопроект о введении уголовной ответственности за кнопкодавство. "За" проголосовал 261 народный депутат. Не поддержали документ 2 парламентария.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!