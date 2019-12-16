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16 декабря • обновлено в 15:34
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"Кнопкодавы и любители решалова": изгнанный "слуга народа" заявил о выходе из партии

2.4т
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Народный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", заявил о своем решении также выйти из президентской партии.

Он уже написал заявление на имя главы "СН" Александра Корниенко. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, для него это "просто формальность", которую нужно было сделать.

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Антон Поляков

Антон Поляков

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"Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают", – написал он.

Депутат подчеркнул, что шел в политику именно для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы "стать его последователем".

"И погода, и настроение сегодня солнечные. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", – подытожил Поляков.

Заявление о прекращении членства в партии "Слуга народа"

Заявление о прекращении членства в партии "Слуга народа"

Telegram канал Антона Полякова

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

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Читайте все новости по теме "Скандалы вокруг "Слуги народа"" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персона
Антон Поляков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Пройдет немного времени и в шкафу у этого чувака найдут такие скелеты, что вся его правильность быстро исчезнет. Политика дело грязное, а он весь такой белый и пушистый! Думаю он и сам в это не верит!
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