"Кнопкодавы и любители решалова": изгнанный "слуга народа" заявил о выходе из партии

Народный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", заявил о своем решении также выйти из президентской партии.
Он уже написал заявление на имя главы "СН" Александра Корниенко. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.
По его словам, для него это "просто формальность", которую нужно было сделать.
Антон Поляков
Зеркало недели
"Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают", – написал он.
Депутат подчеркнул, что шел в политику именно для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы "стать его последователем".
"И погода, и настроение сегодня солнечные. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", – подытожил Поляков.
Заявление о прекращении членства в партии "Слуга народа"
Telegram канал Антона Полякова
Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.
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