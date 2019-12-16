"Кнопкодавы и любители решалова": изгнанный "слуга народа" заявил о выходе из партии

Народный депутат Антон Поляков, которого ранее исключили из фракции "Слуга народа", заявил о своем решении также выйти из президентской партии.

Он уже написал заявление на имя главы "СН" Александра Корниенко. Об этом нардеп сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, для него это "просто формальность", которую нужно было сделать.

Антон Поляков Зеркало недели

"Я не могу быть в партии, где есть кнопкодавы, порохоботы, любители решалова и руководители, которые в этом замешаны и все это покрывают", – написал он.

Депутат подчеркнул, что шел в политику именно для борьбы со старым режимом, а не для того, чтобы "стать его последователем".

"И погода, и настроение сегодня солнечные. Словно окончательно вылез из дурно пахнущего болота", – подытожил Поляков.

Заявление о прекращении членства в партии "Слуга народа" Telegram канал Антона Полякова

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 декабря глава Верховной Рады Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава фракции "Слуга народа" депутатов Антона Полякова, Анны Скороход и Романа Иванисова.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!