"Кнопкодавство будет": Разумков сделал признание о работе "Слуги народа" в Раде

Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков не исключил, что в новоизбранной Верховной Раде Украины будет так называемое кнопкодавство.

Так, отвечая на вопрос журналиста KP.UA: "Можете прямо сейчас пообещать, что прогулов, "кнопкодавства" среди депутатов-"слуг народа" не будет?" – он заявил:

"Будет. Я же вас уважаю, зачем мне вам в лицо врать? Будет "кнопкодавство". Но чтобы этого не было, мы хотим ввести сенсорную кнопку, точнее, она давным-давно есть, просто спрятана за семью печатями".

Иллюстрация. "Кнопкодавство" в Раде Цензор.НЕТ

Как подчеркнул политик, из-за этого работу в парламенте следует начать с изменения подходов.

"То, что мы видели раньше, сложно назвать работой. Надо выполнить то, что обещали все на протяжении многих-многих лет, а именно – снять депутатскую неприкосновенность. Надо ввести ответственность за "кнопкодавство", создать возможность отзыва народного депутата или досрочного прекращения его полномочий", – отметил глава политсилы.

Как пояснил он, сенсорную кнопку, которая может помочь наладить персональное голосование нардепов, ранее не использовали, и хоть она и устарела, но "теоретически может работать".

"Поэтому есть предложение, пока ее не ввели, наказывать за "кнопкодавство" штрафами, при этом уровень штрафов должен быть значим даже для богатых народных депутатов – 50-80 тыс. гривен", – сказал Разумков.

Если у депутата нет таких денег, то, по его словам, несколько месяцев он поработает в Раде бесплатно.

"В следующий раз будет думать. Вплоть до уголовного наказания. Потому что написано четко: "персональное голосование". Или с прогулами – если вы не будете ходить на работу, что с вами произойдет?.. Надо принять закон, который будет давать возможность лишить депутатского мандата народного депутата, если он не выполняет свои функциональные обязанности" – подытожил глава "Слуги народа".

Дмитрий Разумков Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами.

Согласно ему, "кнопкодавство" будет предусматривать штрафы для депутатов от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 до 85 тыс. гривен).

Кроме того, в новой Раде могут запустить сенсорные кнопки, которые не позволят депутатам следующего созыва голосовать вместо своих коллег.

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