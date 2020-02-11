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11 февраля • обновлено в 17:16
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Клюеву отменили заочный арест: детали решения

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочное заключение под стражу бывшего главы Администрации президента Виктора Януковича, экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Андрея Клюева.

Решение было принято 4 февраля, сообщает "Слово и Дело".

В частности, в решении указывается, что Клюева заочно взяли под стражу в уголовном производстве, следствие в котором остановлено. Поэтому, по их мнению, для применения меры пресечения следствие по делу необходимо было восстановить, а затем остановить в связи с объявлением в розыск.

Клюеву отменили заочный арест

Клюеву отменили заочный арест

censor.net.ua

В то же время, судьи согласились с выводами следственного судьи о том, что Клюеву сообщено о подозрении и он получил соответствующего статуса. По мнению судьи, подозрение является обоснованным, а риски укрытия от следствия действительно существуют, поскольку местонахождение экс-главы АП не установлено.

Вместе с тем судьи удовлетворили жалобу и отменили заочный арест Клюева из-за того, что следствие по делу было приостановлено на момент принятия решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продолжены для экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для его соратников – продолжены в 2018 году.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Андрей Клюев
Место
Украина
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
При Януковича жилось хуево нацикам а людям хорошо
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Smallwille JorEl
Smallwille JorEl
Янукович пока самый лучший сломай президент
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