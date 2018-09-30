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"Ключевое – вернуть Крым": Гриценко пояснил, что нужно Украине

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Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко считает ключевыми моментами возвращение под контроль украинских властей ныне оккупированного Россией Крыма, а также оккупированных территорий Донбасса.

"Мы понимаем нашу конечную цель, которую должны достичь, независимо от того, где это будет и с кем это будет. Мы должны вернуть наше государство в международно признанные границы по состоянию на февраль 2014 года. Включая Крым. Вот это ключевое задание", - заявил Гриценко, отвечая на вопрос по поводу эффективности минских соглашений в эфире 4 канала.

По его словам, минские соглашения всего этого не обеспечивают.

Читайте также на OBOZREVATEL мнение лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева по поводу Крыма.

Персона
Анатолий Гриценко
Место
Украина
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Тупой и ещё тупее. Нахрен тебе Крым, если даже на том что осталось нет порядка?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Объясните этому клоуну, что Крым он уже вернул. Осталось вернуть 3 лярда с процентами.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Этот деятель дерибанил укровермахт со страшной силой. Теперь мутанты в этом Янека обвиняют. Прикольно будет, если украинцы выберут Главсвином на смену вору Порошенке, вора Гриценко.
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Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Крым Андрей, кого бы майданутые свыны не выбрали будет гаплик
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