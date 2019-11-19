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19 ноября • обновлено в 16:23
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"Ключевое событие": Порошенко впервые примет участие в Конгрессе ЕНП

1.1т
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко совершит визит в Хорватию для участия в Конгрессе Европейской народной партии (ЕНП) по приглашению президента ЕНП Жозефа Доля.

Как отмечают на сайте пресс-службы "ЕС", нынешний Конгресс ЕНП в Загребе станет ключевым событием в развитии Европейской народной партии как ведущей политической силы Европейского Союза, в ходе которого планируется избрать следующего президента ЕНП и руководство партии.

Конгресс состоится 20-21 ноября.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

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"Это будет первое участие Петра Порошенко во главе полномочной партийной делегации в работе Конгресса ЕНП после принятия партии "Европейская солидарность" в круг этой влиятельной политической семьи", – говорится в сообщении.

В рамках визита планируются двусторонние встречи пятого президента Украины с высшим руководством ЕС и лидерами ведущих государств-членов Европейского Союза.

Как писал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко встретился со Специальным советником президента Европейской Комиссии Элмаром Броком.

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Автор
Глеб Иванов Глеб Иванов
Персона
Петр Порошенко
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Харченко Вадим
Харченко Вадим
ха-ха-ха,там у него оффшорчик припрятан..А вообще-то о чём нормальным людям говорить с дегенератом?..Только если ты такой же..ха-ха-ха-ха..
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пора ему взять участие с судовом процессе по его делишкам)он же кричит что честный вот пусть тогда судится если честный то ему бояться нечего))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Артеллерист Моня, Только после Гаагского трибунала над Путлером и твоей Пидерашей.
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