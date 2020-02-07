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8 февраля • обновлено в 07:37
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"Клоуны, разбили мне очки!" Кучеренко выдвинул новые обвинения "слугам" за маты

2.6т
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Депутат от партии "Батьківщина" Алексей Кучеренко заявил, что "слуги народа" разбили ему очки во время матерной перепалки с коллегой Максимом Ткаченко, которая состоялась у трибуны Рады 6 февраля.

По его словам, парламентариев очень оскорбило то, что он назвал их клоунами. Видео с пояснениями нардепа опубликовал Telegram-канал Pavlovsky News (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Когда я иду пообщаться с первым заместителем Верховной Рады – стоят по дороге четыре депутатa. Они меня минуту не пускали и говорили: "Вам туда нельзя". Они разбили мои очки, когда я сквозь них проходил", – утверждает он.

Кучеренко назвал "слуг" клоунами

Кучеренко назвал "слуг" клоунами

Нардеп подчеркнул, что всего лишь хотел поговорить с вице-спикером, как в это время к нему "подпрыгнул" какой-то человек и "начал тискать".

"Ну извините, иногда я считаю, что это клоунское поведение", – пояснил Кучеренко.

При этом он добавил, что отзовет заявление в полицию о хулиганском поведении, если Ткаченко извинится.

"Найдет способ извиниться – отзову", – подчеркнул нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дина Баронова
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну вот он и сам признался что начал первый и оскорбил депутатов и не одного а всех обозвав их клоунами и вместе с ними он оскорбил и президента Так что партия слуг может смело на него писать заяву!!!он спровоцировал этот конфликт и начал первый обзывать людей!!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Артеллерист Моня, клоун это призвание и профессия, а не оскорбление. Хватит уже передергивать
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