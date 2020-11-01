Клоуны пришли украсть миллиарды, а мы потом будем ловить их по миру

Михаил Бродский Политика 13:30, 1.11.2020 Обновлено: 13:31, 1.11.2020

В марте пан крадутский мне сказал, что страна развалится на несколько частей и я про это написал, подумал, что он дурак. Но нет. Он там у Слуг в тусовке и Зелю называет - первый.

Похоже, мы идём по их плану.

Потом будем ловить их по миру.

Похоже, эти клоуны пришли украсть миллиарды. А может это самая крутая спецоперация русских.

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Политика

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