Верховна Рада, точніше 231 депутат, підтримали владну концепцію переформатування телевізійного каналу іномовлення з переважно англомовного інформаційного мовлення на російськомовне розважальне.

Цей канал називається “ДОМ” і за задумом ЗЕ-команди транслюватиметься на тимчасово окуповані території та переконуватиме мешканців “так званих ДНР та ЛНР” та Криму розважальними програмами “Вечірнього кварталу” й інших каналів, а також футболом і російськомовними серіалами.

Отож, парламент затвердив російськомовну розважальну версію каналу іномовлення. “За” проголосували 199 депутатів Слуги народу, 14 з Батьківщини, 12 – з групи “За майбутнє”, 1 з ОПЗЖ та позафракційні.

В бюджеті 2020 року на діяльність цього каналу разом із УКРІНФОРМом передбачено 257 мільйонів наших коштів. Таким чином, діяльність каналу, який транслюватиме програми “Вечірнього кварталу”, “Битву екстрасенсів”, футбол коштуватиме нам щонайменше 200 мільйонів на рік.

І ви вірити, що анекдоти, клоуни, футболісти і екстрасенси зшиють Україну?

П.С. Нагадаю також, що за часів Порошенка-Стеця було витрачено більше мільярда бюджетних коштів на іншу модель іномовлення. UATV мовив українською, англійською, російською, але так і не став популярним і впливовим рупором “національних інтересів України за кордоном, формування позитивного іміджу України у світі…”