Клочко: реформа ГАСИ должна преодолеть коррупцию и обезопасить людей

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства разрабатывает важные законопроекты, необходимые для продолжения реформы градостроительства с привлечением к этому процессу всех участников рынка. Речь идет об изменениях в ряд законов Украины. Об этом на встрече представителей власти со строительным бизнесом заявил народный депутат, глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

На встрече, состоявшейся под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля ко Дню строителя, депутат рассказал, что реформаторские изменения нарабатываются в 12 действующих законов Украины. Речь идет о законах "Об основах градостроительства", "Об архитектурной деятельности", "О регулировании градостроительной деятельности" и других.

Андрей Клочко перечислил главные новеллы, которые предлагается включить в итоговый законопроект. В частности, планируется передача регистрации и выдачи документов декларативного и разрешительного характера - от центрального сервисного органа в уполномоченные органы местного самоуправления.

Также в строительное законодательство внедряется принцип альтернативности.

"Заказчик сможет выбирать: осуществлять регистрацию в органах местного самоуправления или в Государственной сервисной службе. Также он сможет выбирать учреждение контроля: орган самоуправления по месту расположения объекта или центральную Инспекцию градостроительства", - пояснил Клочко.

Кроме того, по его словам, предлагается: окончательная отмена лицензирования в строительстве и замена его на сертификацию прорабов, право выбирать страховую систему вместо разрешительной, механизм досудебного обжалования.

"В случае возникновения споров при проверке заказчики смогут обращаться к председателю Государственной инспекции градостроительства, чтобы обжаловать действия подчиненных ему должностных лиц, осуществляющих проверки", - отметил Клочко.

"И отдельно хотел бы коснуться законопроекта об усилении ответственности за правонарушения в сфере градостроительства. Он вводит уголовную ответственность, если такое нарушение причинило вред здоровью людей или имущественный ущерб в крупном размере. Считаю это очень важным, поскольку реформа должна не только преодолеть коррупцию, но и принципиально повысить качество и безопасность в строительстве... Реформа остро нужна и ее реально завершить в исторически короткий срок, если мы будем работать активно, слаженно и по-партнерски", - подытожил глава парламентского комитета.

Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 13 марта 2020 года принял постановление о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и создании вместо нее отдельных органов, между которыми будут распределены функции ГАСИ.

В рамках реформы в Украине создана Государственная сервисная служба градостроительства, которая будет выполнять регистрационные функции в строительстве и Государственная инспекция градостроительства, которая должна выполнять функции надзора и контроля в строительной отрасли.