Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина сказала, что хотела "расправиться" с исключенным из фракции "Слуга народа" народным депутатом Антоном Поляковым за оскорбления.

Об этом политик заявила в интервью ISLND TV, комментируя поведение нардепа от группы "За будущее" во время программы на телеканале ZIK, куда ранее пригласили Клитину. Интервью было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Напомним, именно Поляков в ноябре 2019 года запустил информацию о том, что женщина якобы получила свою должность в Кабмине через постель.

Об участии Клитиной в программе ZIK ее спросил журналист Сергей Иванов. Он рассказал, что не выдержал и не смог посмотреть эфир, поскольку ведущие и некоторые гости вели себя неподобающе. В частности, в программе неоднократно акцентировали на внешности Клитиной и даже запустили "соцопрос" о том, настоящая ли у женщины грудь.

Скрин эфира

Иванов спросил, почему политик терпела это и не ушла. Бывшая заместитель министра ответила:

"Во-первых, меня немного Поляков отвлек. Я очень хотела его убить в прямом эфире (смеется, – ред.). Ну а как я еще могу разобраться с мужчинами в нашей стране, если не могу привлечь их к суду за оскорбления? Избить или еще что-то сделать, я не знаю уже что мне делать, чтобы отстоять свою честь".

"Во-вторых, я умный человек. Я знаю об этих каналах, кому они принадлежат, почему меня приглашают. Я не тупая блондинка, я туда пришла умышленно, чтобы продемонстрировать, какие они безобразные, продажные, гнусные", – добавила она.

Клитина также заявила: "Как они к женщине относятся – это фашизм. Пускай смотрят все, что в нас происходит на самом деле".

Она отметила, что пыталась "вскрыть нарыв в обществе", и надеется, что "эта рана когда-то заживет".

Напомним, в эфире телеканала ZIK много внимания было уделено груди Клитиной. Она призналась, что делала пластическую операцию.

Фрагмент скандальной программы:

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