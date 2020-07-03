Клитина о нардепе Полякове: я хотела его убить в прямом эфире
Александра Клитина и Антон Поляков.
Бывшая заместитель министра инфраструктуры Александра Клитина сказала, что хотела "расправиться" с исключенным из фракции "Слуга народа" народным депутатом Антоном Поляковым за оскорбления.
Об этом политик заявила в интервью ISLND TV, комментируя поведение нардепа от группы "За будущее" во время программы на телеканале ZIK, куда ранее пригласили Клитину. Интервью было опубликовано в YouTube (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Напомним, именно Поляков в ноябре 2019 года запустил информацию о том, что женщина якобы получила свою должность в Кабмине через постель.
Об участии Клитиной в программе ZIK ее спросил журналист Сергей Иванов. Он рассказал, что не выдержал и не смог посмотреть эфир, поскольку ведущие и некоторые гости вели себя неподобающе. В частности, в программе неоднократно акцентировали на внешности Клитиной и даже запустили "соцопрос" о том, настоящая ли у женщины грудь.
Скрин эфира
Иванов спросил, почему политик терпела это и не ушла. Бывшая заместитель министра ответила:
"Во-первых, меня немного Поляков отвлек. Я очень хотела его убить в прямом эфире (смеется, – ред.). Ну а как я еще могу разобраться с мужчинами в нашей стране, если не могу привлечь их к суду за оскорбления? Избить или еще что-то сделать, я не знаю уже что мне делать, чтобы отстоять свою честь".
"Во-вторых, я умный человек. Я знаю об этих каналах, кому они принадлежат, почему меня приглашают. Я не тупая блондинка, я туда пришла умышленно, чтобы продемонстрировать, какие они безобразные, продажные, гнусные", – добавила она.
Клитина также заявила: "Как они к женщине относятся – это фашизм. Пускай смотрят все, что в нас происходит на самом деле".
Она отметила, что пыталась "вскрыть нарыв в обществе", и надеется, что "эта рана когда-то заживет".
Напомним, в эфире телеканала ZIK много внимания было уделено груди Клитиной. Она призналась, что делала пластическую операцию.
Фрагмент скандальной программы:
Как сообщал OBOZREVATEL:
Клитина заявила о создании своей партии "Украина против коррупции", сняв видео в откровенном купальнике с глубоким декольте.
Она сказала, что ее целью является борьба с "коррупционерами и проститутами" в Украине.
Затем она назвала себя конкуренткой Зеленского и заявила, что из-за этого ее уволили с должности советника председателя Государственного космического агентства Украины.
Напомним, об этом ее назначении стало известно 23 июня.
Ранее Клитина стала фигуранткой секс-скандала: нардеп Антон Поляков опубликовал фрагмент разговора народных депутатов от "Слуги народа", в котором отмечается, что она якобы получила свою должность через постель.
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отреагировал на секс-скандал с Клитиной. Он заявил, что ситуация стала основанием для падения доверия к чиновнице.
Сама Клитина убеждала, что фейк о ней запустили из-за отсутствия других компроматов.
Впрочем, в конце ноября чиновницу все же уволили с занимаемой должности по представлению Криклия.